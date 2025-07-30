Погрози Трампа порушили питання про те, скільки важелів тиску на Москву залишилося у США.

Президент США Дональд Трамп пригрозив за 10 днів запровадити проти Росії мита за війну в Україні, однак він, схоже, зовсім не впевнений в ефективності цієї стратегії і вже визнав, що санкції можуть не спрацювати, пише The New York Times.

"Не знаю, чи вплине це на Росію, тому що він (Путін), очевидно, хоче продовжувати війну", - сказав Трамп журналістам. - "Але ми введемо мита і все таке. Це може вплинути на них, а може й ні".

Як пише видання, у міру того, як розчарування Трампа конфліктом зростає, його погрози викликають питання про те, наскільки сильними важелями тиску на Москву володіють США і чи готовий американський лідер їх використовувати.

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"Трамп, схоже, усвідомлює те, що багато хто з нас спостерігав із самого початку, - що проблема не в Зеленському, проблема не в Україні. Проблема в Путіні", - заявив Метт Дасс, виконавчий віце-президент Центру міжнародної політики.

Як зазначає NYT, поки що мало що вказує на те, що ультиматум Трампа змінить думку Путіна про війну. Російський лідер не планує відступати від своєї "історичної місії" - повернути Україну під контроль Кремля, і впевнений, що у нього є перевага на полі бою.

У Трампа все ще є козирі

При цьому експерти із зовнішньої політики стверджують, що у Трампа є інші економічні та військові можливості, щоб змусити Росію припинити війну. Незважаючи на те, що Росія захищена від санкцій, кажуть експерти, її економіка вразлива. Трамп, за їхніми словами, все ще може накласти арешт на частину її банківської системи, обмежити ціни на нафту і використати свій вплив на зовнішню політику і торговельні угоди з європейськими союзниками.

Евелін Фаркаш, колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії, заявила, що у Трампа "багато козирів у рукаві", включно з законопроєктом Сенату, про санкції в розмірі щонайменше 500% на імпорт з Росії або будь-якої країни, що купує російський уран або нафтопродукти.

Однак вона наголосила, що Трампу необхідно дати зрозуміти, що Росія не може виграти війну у військовому плані. Він міг би збільшити військову допомогу, спонукати Україну піти на більший ризик під час використання своєї військової допомоги та співпрацювати з союзниками у використанні заморожених російських активів для забезпечення поставок зброї, зазначила вона.

"Він думав, що він і його переговорники зможуть умовити Росію на якийсь компроміс, але Путін у компромісі не зацікавлений. І тому він продовжуватиме боротися, поки не зрозуміє, що не зможе досягти своїх цілей військовою силою. Зрештою, він повинен переконатися, що програє, і його оточення має бути в цьому переконане".

При цьому Деніел Фрід, співробітник Атлантичної ради у Вашингтоні і колишній високопоставлений американський дипломат, зазначає, що непослідовність і різка зміна позиції Трампа ускладнюють подальший тиск на Росію.

"Дії Трампа останніми тижнями свідчать про те, що він, можливо, розуміє це і рухається в більш жорсткому напрямку", - зазначає він.

Трамп і війна в Україні

Нагадаємо, Трамп пообіцяв, що США почнуть запроваджувати мита та інші заходи проти Росії "через 10 днів", якщо Кремль не покаже прогресу в припиненні своєї війни проти України.

Як пишуть ЗМІ, така заява Трампа - різкий розворот від попередньої дипломатії, коли США фактично пропонували Росії поступки в обмін на зменшення ескалації. За повідомленнями, Трамп навіть розглядав можливість визнання анексії Криму.

При цьому Путін, незважаючи на такі сприятливі умови, відмовився йти на поступки, все зводиться до трьох ключових причин.

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