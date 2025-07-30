Трамп пропонує Путіну мир, але Кремль відмовляється: в Atlantic Council розкрили причини

Президент США висунув новий ультиматум Кремлю, водночас відкинувши попередню політику поступок і погодившись на озброєння України — Путін же продовжує ставити на війну.

Президент США Дональд Трамп, висловивши глибоке розчарування політикою Кремля, дав Володимиру Путіну лише 10 днів на припинення вогню в Україні, пригрозивши новими економічними заходами у разі відмови. Це вже другий ультиматум від американського лідера за останні місяці: попередній термін становив 50 днів.

Як пише аналітичний центр Atlantic Council, Трамп пропонує Путіну мир на достатньо вигідних для Росії умовах, але той не погоджується.

Новий крок Трампа — різкий розворот від попередньої дипломатії, коли США фактично пропонували Росії поступки в обмін на зменшення ескалації. За повідомленнями, Трамп навіть розглядав можливість визнання анексії Криму, а Білий дім уникав відкритої критики Кремля та не підтримував ініціативи щодо притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

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Поворотною точкою стала згода Трампа на озброєння України через європейських союзників, що багато хто вважає запізнілим, але важливим кроком. У Вашингтоні зараз точаться дискусії про ефективність такої військової допомоги, адже незрозуміло, чи зможе вона змінити хід війни.

Чому Путін відмовляється від миру?

Попри сприятливі умови, запропоновані США, Путін відмовляється від переговорів. Причини багато в чому зводяться до трьох ключових факторів:

1. Військова ініціатива на фронті. Попри повільний темп наступу, Кремль переконаний, що Росія перемагає у війні на виснаження.

2. Воєнна економіка. З 2022 року РФ перебудувала економіку на військові рейки. Заводи працюють безперервно, а прибутки військових сімей зросли, компенсуючи втрати від санкцій.

3. Внутрішня стабільність. Мир загрожує поверненням сотень тисяч ветеранів з фронту, які звикли до високих доходів і можуть стати дестабілізуючим фактором усередині країни.

Головне ж — ідеологічне переконання Путіна, що існування незалежної України загрожує російській імперській ідентичності. Саме це глибоке переконання не дає йому змиритися з поразкою чи компромісом.

Аналітики пишуть:

"Відмова Путіна прийняти вигідні мирні умови Трампа частково пояснюється його підвищеними очікуваннями перемоги та відчуттям трепету щодо непередбачуваних наслідків будь-якої угоди, досягнутої шляхом переговорів, щодо припинення воєнних дій. Однак вирішальним фактором, що підживлює рішучість Путіна продовжувати війну, є його переконання, що українська державність становить екзистенційну загрозу для Росії та має бути повністю ліквідована".

Захід має шанс змінити ситуацію

Автори аналітики підкреслюють: щоб змусити Путіна до миру, Захід має змінити реалії на полі бою:

постачати Україні сучасну зброю;

повернути ініціативу ЗСУ;

перенести бойові дії на територію РФ, змусивши Кремль відчути ціну агресії.

Розворот Трампа - чого чекати Путіну

Як повідомляв УНІАН, Трамп заявив, що США почнуть запроваджувати мита та інші заходи проти Росії "через 10 днів відсьогодні", якщо Кремль не покаже прогресу в припиненні своєї війни проти України.

Водночас у Білому домі заявили, що деякі люди могли неправильно тлумачити терплячість президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо Російської Федерації.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретарка Державного департаменту США Теммі Брюс, коментуючи скорочення його "дедлайну" на заключення мирної угоди до 10 днів. За її словами, Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо результати його мирних зусиль вже можна побачити "по всьому світу".

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