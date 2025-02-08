Шольц підкреслив, що допомога Україні має бути безоплатною.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував ідею Дональда Трампа про отримання доступу до українських цінних металів як винагороду за військову допомогу США.

В інтерв'ю німецькій газеті RND Шольц висловився різко негативно щодо ідеї "послуга за послугу" стосовно допомоги Україні, підкресливши, що така допомога має бути безоплатною.

"Україна зазнає нападу, і ми допомагаємо, не вимагаючи нічого натомість. Це має бути позицією кожного", - заявив Шольц.

Відео дня

Раніше канцлер Німеччини вже піддавав критиці вимогу Трампа про доступ до українських цінних металів, назвавши її "дуже егоїстичною".

Ідея Трампа про допомогу в обмін на цінні метали

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти "цінні метали" України на допомогу від США.

В Офісі президента України сказали, що такий пункт є в "плані перемоги" Володимира Зеленського, а український лідер уже обговорював це питання з Трампом восени 2024 року. Як пише Financial Times, пропозиція відповідає стратегії, яку Україна розробляє для поглиблення зв'язків з адміністрацією Трампа, надаючи США доступ до критично важливих мінералів, що використовуються у високотехнологічних галузях.

Як пояснювали експерти, інтерес для зарубіжних інвесторів становлять такі стратегічні копалини, як нікель, літій титан і кобальт.

Вас також можуть зацікавити новини: