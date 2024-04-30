Він вперше за п'ять років вирушає до Європейського Союзу.

Візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Франції, Сербії та Угорщини має показати, що Пекін може запропонувати ЄС набагато більше, ніж визнають Сполучені Штати Америки.

У Міністерстві закордонних справ КНР повідомили, що п'ятиденна поїздка китайського лідера до Франції, Сербії та Угорщини розпочнеться 5 травня. Як пише Bloomberg, попри численні перевірки промислової політики Пекіна з боку Євросоюзу та попередження Вашингтона, ці країни прагнуть отримати китайські інвестиції.

За даними журналістів, президент Франції Еммануель Макрон прагне поглибити свої особисті зв'язки з Сі та залучити інвестиції у сектор виробництва акумуляторів для електромобілів. Також він має закликати лідера КНР повпливати на Путіна у питанні завершення війни в Україні.

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"Макрон пропонує Сі можливість провести переговори з провідною державою ЄС, яка довела свою готовність прокласти більш незалежний шлях. Ця поїздка є спробою привернути до себе ті частини Європи, які, на думку Сі, можуть бути більш прихильними до його позиції", - вважає доцент політології в Національному університеті Сінгапуру Чонг Джа Ян.

Голова міністерства закордонних справ Китаю Ван І у розмові з дипломатичним радником Макрона висловив сподівання, що Париж зможе підштовхнути Євросоюз до прагматичної політики щодо КНР.

"Я думаю, що це спроба переконати європейців, що є кращі варіанти, що кращі відносини можливі. Я думаю, що китайці погодяться з тим, що їхні відносини не є ідеальними", - сказав лектор з питань китайсько-європейських відносин у Брюссельській школі менеджменту Сі Фріман.

Візит до Сербії припаде на тиждень 25-ї річниці бомбардування посольства Китаю в сербській столиці, а Угорщина є однією з країн, які виступали проти плану ЄС внести деякі китайські фірми до "чорного списку" за постачання технологій, що використовуються в російському озброєнні.

"Сі відвідує країни, де легше продати неприязнь до очолюваної США архітектури глобальної безпеки. Заручившись підтримкою дружніх країн, Пекін зможе дати зрозуміти, що Європа на боці Китаю, незалежно від того, що говорить Брюссель", - каже директор Центру китайських досліджень Ризького університету Страдіньш Уна Александра Берзіна-Черенкова.

США засуджуть допомогу КНР Росії: що відомо

Вашингтон неодноразово заявляв, що китайська підтримка Москви дозволяє Путіну відновлювати свою військово-промислову базу для ведення війни проти України.

Під час зустрічі з очільниками МЗС Європейського союзу та НАТО держескретар США Ентоні Блінкен заявив, що масштаби цієї допомоги викликають у них занепокоєння.

Минулого тижня Блінкен перебував із визитом у Пекіні, де понад п'ять годин обговорював з Ван І відносини між країнами. За даними ЗМІ, він сказав, що імпорт верстатів з КНР допоміг Москві збільшити виробництво балістичних ракет..

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