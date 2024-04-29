Візит Сі Цзіньпіна до Європи триватиме з 5 до 10 травня.

Президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Європу вперше приблизно за п'ять років на тлі зростання напруженості у відносинах із Заходом з низки питань, включно з торгівлею, звинуваченнями у шпигунстві та підтримкою Пекіном Росії.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Китаю, візит Сі Цзіньпіна триватиме з 5 по 10 травня, під час поїздки він планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Інших подробиць майбутнього візиту в китайському МЗС не розкрили.

Як зазначає Bloomberg, Пекін прагне відновити відносини з Європою після того, як Брюссель посилив свою позицію щодо торговельної політики Китаю. Європейські лідери виступили проти зростання виробничих потужностей Китаю, його величезного торгового профіциту і підтримки російського вторгнення на Україну. Шквал звинувачень у шпигунстві останніми днями також відображає більш агресивну позицію континенту щодо шпигунської діяльності Пекіна.

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Прес-секретар Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь зазначив, що тур "життєво важливий для розвитку зв'язків між Китаєм і Францією, Сербією, Угорщиною та ЄС загалом", і додав, що Сі Цзіньпін зустрінеться з лідерами трьох країн під час свого візиту.

Європа і США застерегли Китай від підтримки РФ

Днями держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав із візитом Пекін, де у нього були заплановані переговори з високопоставленими чиновниками КНР. Під час брифінгу Блінкен прямо пригрозив Китаю запровадженням санкцій у покарання за підтримку російської агресивної війни проти України.

Європейці також попереджають Пекін, що він не може розраховувати на добрі стосунки з ними, поки підтримує російську загрозу для континенту.

За даними Politico, ЄС теж готується до торговельної війни з Китаєм на випадок, якщо вмовляння не подіють.

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