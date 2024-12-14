Востаннє бачили в Угорщині: у в'язниці Асада знайшли загадково зниклого американця

Чоловік був паломником та подорожував до Сирії з релігійною метою. Він стверджує, що до нього не застосовували насильство.

Із сирійської в'язниці звільнили американського паломника Тревіса Тіммермана. Історія його зникнення оповита таємницями, пише BILD.

29-річний Тіммерман був звільнений із в'язниці та вилетів із країни завдяки втручанню американських військових. Операція з евакуації пройшла успішно — і Тіммерман тепер перебуває в безпеці.

Як відомо, Тіммерман вирушив до Сирії сім місяців тому, здійснюючи паломництво "з духовних причин". Втім, його арештували.

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"Зникнення Тіммермана стало загадкою: востаннє його бачили в серпні в Будапешті, після чого його пошуки розпочали і угорська поліція, і влада штату Міссурі. Після повалення режиму Башара Асада Тіммермана виявили у в'язниці у Дамаску", - пише видання.

Американець заявив, що до нього ставилися нормально, уникаючи насильства, хоча чув крики інших ув'язнених. Спочатку він відмовлявся від контакту з владою США, але згодом погодився на евакуацію.

Деякі місцеві журналісти прийняли Тіммермана за американського репортера Остіна Тайса, який зник у Сирії понад десять років тому. Однак це припущення виявилося помилковим – доля Тайса залишається невідомою.

Зміна влади в Сирії: останні новини

Як писав УНІАН, у Росії підтвердили, що надали притулок поваленому сирійському диктатору Башару Асаду. Там зазначили, що Кремль не збирається віддавати його до рук правосуддя. Москва збирається й надалі підтримувати сирійського диктатора, чий режим звинувачують у масі воєнних злочинів, включно із застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення.

Тим часом Ізраїль скористався моментом безвладдя в Сирії та знищив сирійський військовий флот під час операції минулої ночі. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що це була ліквідація стратегічних загроз для його країни. Крім того, війська Ізраїлю закріплюються в буферній зоні між Сирією та Голанськими висотами.

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