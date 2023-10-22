Також США будуть реагувати, якщо хтось атакує безпосередньо американські сили, розгорнуті в регіоні.

США вдадуться до "відповідних заходів", якщо у війні ХАМАС з Ізраїлем з'являться нові учасники. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін в інтерв'ю ABC News.

За його словами, Вашингтон має певні побоювання, що поточний конфлікт може розширитися. При цьому Остін зазначив, що США залишають за собою право "захищатися" та відповідати на удари.

"Якщо якась група чи якась країна прагне розширити цей конфлікт і скористатися цією дуже невдалою ситуацією, яку ми бачимо, наша порада: не робіть цього", — заявив він.

Відео дня

Загроза розширення війни Ізраїлю проти ХАМАС

Як писав УНІАН, після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня ліванське угруповання Хезболла активізувало свої напади на північне прикордоння Ізраїлю. Поки що це лише поодинокі сутички, але лідери угруповання попереджають, що готові до повноцінної війни з Ізраїлем.

Іран теж непублічно попередив Ізраїль, що вступить у війну, якщо ізраїльська армія розпочне наземну операцію в Секторі Газа.

Тим часом в самому Ізраїлі пригрозили потужним ударом безпосередньо по Ірану, якщо ліванська Хезболла відкриє другий фронт на півночі.

Вас також можуть зацікавити новини: