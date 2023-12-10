Надання снарядів відбуватиметься зі складів армії США.

Адміністрація президента США Джо Байдена скористалася надзвичайними повноваженнями для того, щоб дозволити продаж Ізраїлю біля 14 тисяч танкових снарядів без розгляду Конгресом.

Про це пише Reuters із посиланням на Пентагон. Зазначається, що Держдеп США скористався Законом про контроль над експортом зброї. Було оголошено надзвичайну ситуацію для негайної передачі Ізраїлю танкових снарядів на суму 106,5 млн доларів.

Снаряди є частиною пакету, який адміністрація Байдена просить схвалити Конгрес США. Сума цього більшого пакету становить 500 мільйонів доларів. До нього входять 45 тисяч снарядів для ізраїльських танків Merkava.

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Відповідно до заяви Пентагону, державний секретар США Ентоні Блінкен визначив і надав Конгресу детальне обґрунтування того, що негайна передача Ізраїлю танкових боєприпасів – в інтересах національної безпеки США.

Надання снарядів відбуватиметься зі складів армії США. Допомога складатиметься зі 120-мм танкових снарядів M830A1 MPAT та відповідного обладнання.

"Ізраїль використовуватиме розширений потенціал як засіб стримування регіональних загроз і для зміцнення своєї внутрішньої оборони", – заявили в Пентагоні.

Водночас там наголосили, що такий крок не матиме негативного впливу на обороноздатність Сполучених Штатів.

Війна Ізраїлю з ХАМАС: останні новини

Сполучені Штати Америки ветували резолюцію Ради Безпеки ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Гази в війні між Ізраїлем і ХАМАС. За проект документу проголосували 13 з 15 членів Ради Безпеки. Велика Британія від голосування утрималася.

На початку грудня зʼясувалося, що трейдерів могли попередити про майбутній напад терористів ХАМАС на Ізраїль. Напередодні атаки на фондовому ринку спостерігалася незвичайна активність – фіксувався сплеск коротких продажів ізраїльських акцій.

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