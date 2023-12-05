Перед вторгненням на фондовому ринку спостерігалася незвичайна активність.

За кілька днів до атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль на фондовому ринку відбувся значний сплеск коротких продажів ізраїльських акцій.

Про це повідомляють автори дослідження, опублікованого професором Колумбійського університету Джошуа Мітсом і професором Нью-Йоркського університету Робертом Джексоном. Вони зафіксували істотне зростання коротких продажів основних ETF ізраїльських компаній.

"Обсяг коротких продажів в той день значно перевищив обсяг коротких продажів, що мали місце в інші кризові періоди, включаючи рецесію після фінансової кризи, війну між Ізраїлем і Газою в 2014 році і пандемію COVID-19. Аналогічним чином ми виявили зростання коротких продажів перед атакою в десятках ізраїльських компаній, що торгуються в Тель-Авіві. Тільки для однієї ізраїльської компанії 4,43 мільйона нових акцій, проданих в коротку в період з 14 вересня по 5 жовтня, принесли багатомільйонний прибуток (або наблизили уникнення збитків) від цих додаткових коротких продажів для однієї з сотень цінних паперів, що торгуються на TASE", - йдеться в дослідженні.

Вони дійшли висновку, що трейдери, поінформовані про майбутні теракти, отримували прибуток від цих трагічних подій.

Фінансування ХАМАС

У жовтні The Wall Street Journal повідомляла, що фінансування бойовиків від зовнішніх джерел частково йшло через московську криптобіржу Garantex.

Аналітики з'ясували, що перед атакою на Ізраїль на цифрові гаманці Ісламського джихаду надійшло 93 мільйони доларів.

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