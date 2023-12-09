США вважають, що припинення вогню принесе тільки користь ХАМАС.

Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про гуманітарне припинення вогню в Секторі Гази в війні між Ізраїлем і ХАМАС.

Як пише Reuters, за проект резолюції про негайне припинення вогню в Секторі Гази з гуманітарних міркувань, внесений ОАЕ, проголосували 13 з 15 членів Ради Безпеки, Великобританія утрималася. Однак США наклали на документ вето.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав Радбез підтримати пропозицію.

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Відзначається, що Сполучені Штати та Ізраїль виступають проти припинення вогню, оскільки вважають, що це принесе тільки користь ХАМАС. Натомість Вашингтон підтримує паузу в боях, щоб захистити цивільне населення та дозволити звільнити заручників.

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив РБ ООН, що проект резолюції являє собою поспішний, незбалансований текст "який відірваний від реальності".

"Ми не підтримуємо заклик, що міститься в цій резолюції, до нестійкого припинення вогню, яке тільки посіє насіння наступної війни", - сказав Вуд.

США запропонували суттєві поправки до проекту, в тому числі засудили теракти ХАМАС 7 жовтня, в результаті яких, за словами Ізраїлю, загинули 1200 осіб і в результаті яких 240 осіб були взяті в заручники.

Ситуація в секторі Газа - що відомо

Наприкінці листопада Ізраїль і ХАМАС уклали угоду про тимчасове припинення вогню. Базова угода передбачала 4 дні тиші з обох сторін, звільнення близько 50 Ізраїльських заручників у чотири етапи в обмін на звільнення з ізраїльських в'язниць близько 150 палестинців. В обох випадках йшлося про звільнення жінок і дітей, але ХАМАС звільнив з полону і кількох чоловіків - громадян Таїланду, Філіппін і РФ.

Але вже 2 грудня стало відомо, що ізраїльські розвідники отримали наказ повертатися з Катару після того, як переговори про припинення вогню зайшли в глухий кут.

ЗМІ писали, що зараз терористи облаштовують свої позиції саме в цивільних районах сектора, тому атаки ЦАХАЛ можуть призвести до значної кількості жертв серед цивільного населення.

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