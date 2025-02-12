Раніше Трамп заявив, що готовий продовжити підтримку України, якщо Київ надасть доступ до "‎рідкісноземельних металів"‎.

У середу, 12 лютого новопризначений міністр фінансів США Скотт Бессен прибув до України для переговорів щодо українських корисних копалин. Про це повідомляє Reuters.

Як заявив під час зустрічі український президент, Сполучені Штати вже представили нашій країні проект угоди щодо природних ресурсів. Її передав особисто міністр фінансів США.

Мова не йде про окуповані ресурси, втім окуповані корисні копалини стануть майбутньою темою для розмови з Трампом.

Відео дня

Зеленський додав, що угода щодо природних ресурсів може бути підписана на Мюнхенській конференції 14-16 лютого, або навіть раніше.

Зазначимо, що Бессен став першим високопосадовцем адміністрації Трампа, який приїхав до України.

Раніше він заявив, що угода про критично важливі мінерали стала частиною більш широкої мирної угоди, яку пропонує Дональд Трамп. Бессен зазначив, що візит до України демонструє, що російсько-українська війна є головним пріоритетом нової адміністрації США.

Передача корисних копалин – що відомо

Нещодавно новий американський президент Дональд Трамп заявив, що Україна "по суті погодилася" передати Сполученим Штатам корисні копалини на 500 млрд доларів. Вони розглядаються в якості оплати за військову допомогу.

Однак незадовго до того президент України публічно наголошував, що угода із США про українські ресурси не передбачає їх дарування Америці. За словами Зеленського, йдеться про спільну розробку родовищь, до яких американці матимуть пріоритетний доступ порівняно з іншими іноземцями.

Вас також можуть зацікавити новини: