Президент наголосив, що важливо захистити від росіян багатий на ресурси центральний регіон України.

Україна пропонує США партнерство у видобутку українських природних копалин, а не їх передачу. Про це в інтерв’ю Reuters розповів президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, до 20% мінеральних ресурсів України, у тому числі близько половини її родовищ рідкоземельних елементів, вже перебувають під російською окупацією. Він наголосив, що Москва може відкрити доступ до цих ресурсів для своїх союзників з Північної Кореї та Ірану.

"Треба зупинити Путіна і захистити те, що ми маємо – дуже багатий Дніпровський регіон, центральну Україну", – сказав він.

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Україна має найбільші в Європі запаси титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, і урану, який використовується для ядерної енергетики та зброї.

Але Зеленський підкреслив, що Київ не пропонує "віддавати" свої ресурси, а пропонує взаємовигідне партнерство для спільної розробки родовищ.

"Американці допомогли найбільше, і тому американці повинні заробляти найбільше. І вони повинні мати цей пріоритет, і він буде. Я також хотів би поговорити про це з президентом Трампом", – сказав український лідер.

Крім того, Зеленський повідомив, що Київ і Білий дім обговорюють ідею використання величезних українських підземних сховищ газу для зберігання американського скрапленого газу.

"Я знаю, що адміністрація Трампа в цьому дуже зацікавлена... Ми готові і хочемо мати контракти на постачання СПГ в Україну. І, звичайно, ми будемо хабом для всієї Європи", - сказав він.

Україна пропонує партнерам ресурси в обмін на допомогу

Як писав УНІАН, восени минулого року президент Зеленський представив "план перемоги", який з-поміж іншого передбачав доступ партнерів до українських ресурсів.

"Україна пропонує США разом із певними партнерами, зокрема, це ЄС, частиною якого Україна буде, та іншими партнерами у світі, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Це також мир завдяки силі, економічній силі", - казав Зеленський ще у жовтні.

За словами експертів, представники Республіканської партії США одразу зацікавилися цією пропозицію, яку, вочевидь, прописали в "плані перемоги" спеціально під Трампа.

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