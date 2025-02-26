Вони будуть відправлені в Україну найближчим часом.

Віце-прем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Польща найближчим часом надасть Україні значну партію терміналів Starlink. Як заявив Гавковський в ефірі TVN24, йдеться про п'ять тисяч терміналів, вони прибудуть до України "в найближчі тижні і місяці".

Він нагадав, що Польща закупила термінали Starlink і передала їх Україні, а також платить за них абонентську плату. Коментуючи нещодавню інформацію в пресі про те, що США начебто можуть відключити Україну від такого супутникового інтернету, Гавковський заявив, що "не може уявити, щоб якась американська корпорація розірвала такі контракти".

Він також повідомив, що польська Мінцифра вирішила передати Україні додаткові системи Starlink.

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"Ми замовляємо ще п'ять тисяч Starlink, вони вже частково оплачені і будуть відправлені в Україну в найближчі тижні і місяці", - запевнив віце-прем'єр.

Він також нагадав, що в Україні вже працює 25 тисяч Starlink.

Starlink і Україна

Кілька днів тому агентство Reuters повідомило, що США можуть позбавити Україну доступу до Starlink, аби примусити Київ до підписання угоди про корисні копалини.

Водночас американський мільярдер Ілон Маск спростував інформацію про можливе відключення доступу до супутникової системи Starlink для України. Агентство Reuters він звинуватив у поширенні неправдивої інформації.

Своєю чергою, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський тоді наголосив, що його країна вже оплатила послуги для України, тож підстав для її відключення немає.

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