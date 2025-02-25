Українські військові активно користуються супутниковими системами Starlink на фронті.

Компанія Starlink, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску, зробила заяву щодо надання послуг супутникового звʼязку на території України.

"Starlink повністю відданий наданню послуг в Україні. Будь-які чутки про протилежне категорично не відповідають дійсності", – сказано на сторінці компанії в соцмережі Х.

Це повідомлення зʼявилося на тлі поширення повідомлень у медіа щодо імовірного припинення роботи Starlink в Україні. Як відомо, українські військові активно користуються супутниковими системами Starlink на фронті.

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Starlink і Україна: ви могли це пропустити

Кілька днів тому агентство Reuters, повідомило, що США можуть позбавити Україну доступу до життєво важливої системи, аби примусити Київ до підписання угоди про корисні копалини.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що натяків від команди президента США про те, що країна може відключити українським військовим системи супутникового зв'язку Starlink не було.

Американський мільярдер Ілон Маск також спростував інформацію про можливе відключення доступу до супутникової системи Starlink для України. Агентство Reuters він звинуватив у поширенні неправдивої інформації.

Своєю чергою, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський тоді наголосив, що його країна вже оплатила послуги для України, тож підстав для її відключення немає.

25 лютого стало відомо, що Польща передасть для українських військових більше систем Starlink. Загалом станом на кінець 2024 року Польща надала Україні 24 400 терміналів.

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