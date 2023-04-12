2 жовтня 2022 року російські судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора так званих "Донецької та Луганської народних республік", а також частини Херсонської та Запорізької областей.

Служба безпеки завершила спеціальне досудове розслідування щодо 10 суддів конституційного суду РФ, які причетні до "легітимізації" кремлівського режиму у тимчасово захоплених районах України.

Як повідомив прес-центр СБУ, наразі обвинувальний акт скеровано до суду. За даними слідства, 2 жовтня 2022 року російські судді підписали постанови про прийняття до складу країни-агресора так званих "Донецької та Луганської народних республік", а також частини Херсонської та Запорізької областей.

Зазначається, що тим самим вони визнали "законними" кремлівські договори про "приєднання" до РФ тимчасово окупованих територій України.

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"На той момент конституційний суд Росії складався з 10 чинних суддів, включаючи голову цієї установи. Таким чином, за злочини проти України відповідатиме повний склад КС РФ, який підтримав це рішення. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським суддям про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України). Зловмисникам загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

В спецслужбі поінформували, що наразі тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Спроба анексії 4 областей України – що варто знати

Російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії, у Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ.

2 жовтня Конституційний суд РФ підтримав привласнення окупованих територій України, а пізніше російський президент Володимир Путін затвердив ратифікацію цих злочинних договорів.

Після цього ЗСУ звільнили десятки населених пунктів у Херсонській, Харківській, Луганській, Донецькій областях. Зокрема, обласний центр - Херсон.

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