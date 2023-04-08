Виїжджати за кордон їм дозволяється тільки при необхідності по роботі і з дозволу прем'єра.

У Росії високопоставленим чиновникам з уряду фактично заборонили виїжджати за кордон.

Таке розпорядження зробив особисто прем'єр-міністр Михайло Мішустін, пише The Bell з посиланням на два джерела, знайомих з новими умовами роботи чиновників.

Заборона стосується всього керівництва уряду-міністрів, їх заступників, керівників апарату і навіть начальників департаментів. Виїжджати за кордон їм дозволяється тільки при необхідності по роботі і з дозволу прем'єра.

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В уряді встановили найжорсткіші вимоги для чиновників у порівнянні з іншими структурами влади. Наприклад, для співробітників Адміністрації президента (АП) діють більш м'які правила для виїзду за кордон, стверджують два співрозмовника. Один з них пояснив різницю "особливим завзяттям" Мішустіна.

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