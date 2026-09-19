Трамп визнає, що його рішення погіршили позиції республіканців напередодні виборів, - WP

Раніше він зазвичай називав невигідні опитування фейковими.

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах визнає, що його власні рішення, зокрема війна з Іраном, погіршили позиції республіканців напередодні виборів до Конгресу. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що останнім часом радники все відвертіше говорять йому про низькі рейтинги. Раніше він зазвичай називав невигідні опитування фейковими, але тепер, як стверджують джерела видання, уважніше ставиться до даних, що свідчать про падіння підтримки його самого та республіканців.

На цьому тлі Трамп вирішив активніше долучитися до кампанії: пов’язані з ним структури спрямують близько 140 млн доларів на підтримку республіканців, а сам він збирається агітувати в штатах, де точиться запекла боротьба, і заявив радникам, що має намір "битися як чорт аж до дня виборів".

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Важливо, що на кону стоїть контроль над Конгресом на решту двох років президентства Трампа. Зараз Reuters/Ipsos дає демократам 44% проти 37% у республіканців, а рейтинг схвалення самого Трампа становить лише 35%. Втрата хоча б однієї палати Конгресу серйозно ускладнить реалізацію його законодавчого порядку денного. Вибори відбудуться 3 листопада.

Заяви Трампа

Раніше глава Білого дому розповів, що після появи новин про те, що російський бізнесмен Умар Кремльов оплатив на Багамах вечірку після весілля його сина, Дональд Трамп-молодший повідомив про рішення повернути кошти.

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