У Китаї обурилися новими санкціями США проти Росії

Пекін пригрозив США вжити відповідних заходів.

Представник Міністерства торгівлі Китаю заявив, що Пекін послідовно виступає проти односторонніх і вторинних санкцій. Про це пише Bloomberg.

"Китай уважно стежитиме за наступними кроками Вашингтона і залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, інтересів розвитку та законних прав своїх компаній", – сказав речник Міністерства торгівлі Китаю.

За його словами, Китай не підтримує обмежень, що не мають санкцій Організації Об'єднаних Націй або підстав у міжнародному праві. Також він закликав до стабільних торговельних відносин із США шляхом діалогу та консультацій.

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Трамп підписав законопроект про санкції проти Росії – що відомо

Нагадаємо, що 18 вересня президент США Дональд Трамп підписав законопроект про санкції проти Росії. "Закон Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року" затверджує та розширює передбачені законом санкції, мита та заборони щодо Росії, а також продовжує дію існуючих санкцій проти Ірану.

Документ передбачає санкції проти вищого керівництва Росії, російських олігархів та членів їхніх сімей, компаній банківського та енергетичного секторів, а також суден так званого "тіньового флоту" РФ.

Пізніше президент України Володимир Зеленський подякував президенту США за підписання законопроекту. Він також подякував усім сенаторам і членам Палати представників.

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