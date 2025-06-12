За словами дипломата, варто пам'ятати, що Німеччина є лідером у наданні Україні ППО.

Якщо переконувати уряди країн-партнерів у тому, що краще допомогти Україні, аби вони наступними не воювали, кожна держава має свої різні аргументи. Про це розповів український посол в Німеччині Олексій Макеєв в коментарі для NV, коментуючи неквапливість німців передавати Україні далекобійну зброю.

"У фінів сприйняття загрози зовсім інше, ніж у німців і французів. Відстань також грає значну роль. Хтось скаже, що Україна від них далеко, ракети не долетять, а перед ними ще декілька країн, - пояснив дипломат.

За його словами, здебільшого Німеччина спершу на запит Києва заявляє, що не може передати Україні ту чи іншу систему озброєнь, однак пізніше такі рішення все ж схвалюються.

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"Не забуваймо, що Німеччина є лідером у наданні Україні ППО - три системи Patriot, вже сім Iris-T, Скайнекси, Гепарди. Ця зброя працює і вона стримує росіян", - підкреслив Макеєв.

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Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів, чи може його країна передати Україні більше систем Patriot. За його словами, Берлін вже передав Києву чверть наявних у нього систем протиповітряної оборони Patriot і не може дати більше. Але він наголосив, що Німеччина шукає можливість придбати такі системи у партнерів, аби потім передати їх Україні.

"Я чітко сказав колегам минулого тижня, що ми не в змозі віддати більше систем. Але ми звертаємося до Сполучених Штатів Америки та інших союзників, щоб вони надали системи Patriot або аналогічні системи. Ми також запропонували в кожному окремому випадку розглянути можливість оплати системи, яку буде надано, просто тому, що зараз важлива швидкість, і чекати поставки від виробника ми не можемо", - пояснив Пісторіус.

Водночас у Thе Guаrdian розповіли, чому Німеччина не готова дати Україні Taurus. Зазначається, що постачання таких ракет Україні поки не відбудеться, адже міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заблокував таке рішення.

"Наразі уряд Берліна відступив до позиції стратегічної невизначеності стосовно того, що робитиме, і зосередився на пропозиції Україні партнерства для спільного створення ракет", - додали у виданні.

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