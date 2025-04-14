Голова європейської дипломатії Кая Каллас підтримала позицію майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus.
Відповідну заяву вона зробила під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі наступного дня після масштабної російської ракетної атаки на місто Суми, у результаті якої загинули десятки люлей, пише ntv.de.
Каллас додала, що потрібно "зробити більше, щоб Україна могла захистити себе і мирне населення не гинуло".
Пропозиція Мерца щодо ракет Taurus: що відомо
Як повідомляв раніше УНІАН, Мерц заявив, що українська армія повинна вийти з оборонної позиції, і підтвердив готовність передати Україні авіаційні крилаті ракети Taurus, проти відправки яких виступає нинішній канцлер Олаф Шольц. "Я завжди говорив, що зроблю це тільки за погодженням з нашими європейськими партнерами. І якщо це буде узгоджено, то Німеччина повинна брати участь", - сказав Мерц.
Мерц не тільки дав зрозуміти, що настав час постачати ракети Taurus українцям, а й припустив, що їх можна використовувати для ударів по таких цілях, як Керченський міст. Коментуючи потуги американського президента Дональда Трампа протягнути мирну угоду між РФ і Україною, він попередив, що Путін не "відреагує позитивно на слабкість і мирні пропозиції".