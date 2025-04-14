Політикиня вважає, що потрібно "зробити більше, щоб Україна могла захистити себе".

Голова європейської дипломатії Кая Каллас підтримала позицію майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо поставок Україні крилатих ракет Taurus.

Відповідну заяву вона зробила під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі наступного дня після масштабної російської ракетної атаки на місто Суми, у результаті якої загинули десятки люлей, пише ntv.de.

Каллас додала, що потрібно "зробити більше, щоб Україна могла захистити себе і мирне населення не гинуло".

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Пропозиція Мерца щодо ракет Taurus: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Мерц заявив, що українська армія повинна вийти з оборонної позиції, і підтвердив готовність передати Україні авіаційні крилаті ракети Taurus, проти відправки яких виступає нинішній канцлер Олаф Шольц. "Я завжди говорив, що зроблю це тільки за погодженням з нашими європейськими партнерами. І якщо це буде узгоджено, то Німеччина повинна брати участь", - сказав Мерц.

Мерц не тільки дав зрозуміти, що настав час постачати ракети Taurus українцям, а й припустив, що їх можна використовувати для ударів по таких цілях, як Керченський міст. Коментуючи потуги американського президента Дональда Трампа протягнути мирну угоду між РФ і Україною, він попередив, що Путін не "відреагує позитивно на слабкість і мирні пропозиції".

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