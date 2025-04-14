Водночас, висока представниця ЄС Кая Каллас заявляє, що Україна потребує більшої підтримки.

У Європейському Союзі вже зібрали дві третини від суми, необхідної на закупівлю снарядів на потреби України. Як передає кореспондент УНІАН, про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала перед початком засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу у Люксембурзі, зауваживши, що сума, яку неохідно зібрати, становить 5 мільярдів євро.

"Ми бачимо найбільш смертоносні атаки у цій війні. Цивільні гинуть. І звісно, вже минув один місяць після початку цього періоду, коли Україна погодилася на безумовний режим припинення вогню. Ми цього не бачили з російського боку. Зрозуміло, що ми повинні більше підтримувати Україну. І я рада бачити, що ми вже маємо разом дві третини для моєї ініціативи стосовно боєприпасів. Але, звісно, ми маємо робити більше", - наголосила Каллас.

За її словами, цього року європейські країни вже зобов'язалися виділити на підтримку України 23 млрд євро. Ця сума є більшою, аніж у минулому році.

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"Але ми також повинні чинити тиск на Росію для того, аби вона припинила цю війну", - додала Каллас.

Також у неї запитали думку з приводу заяви майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо наміру надати Україні ракети Taurus після російської ракетної атаки на місто Суми.

"Кожна країна-член надає те, що може дати. Але я думаю, що повідомлення дуже чітке - ми повинні робити більше, аби Україна могла себе захищати, і цивільні не мають помирати", - зазначила Каллас.

Разом з тим, у неї запитали, які наслідки в ЄС готові підготувати для Росії за її атаки.

"Ми збираємося це обговорити, але, я думаю, що зараз ми повинні чинити максимальний тиск на Росію, аби війна дійсно припинилася. Бо для того, щоби прагнути миру - потрібні двоє. А щоб прагнути війни - потрібен лише один. І ми бачимо, що Росія дійсно хоче війни. І усі ті, хто хоче зупинити вбивства, мають дійсно чинити максимальний тиск на Росію", - наголосила Каллас.

Зброя для України

Як повідомляв УНІАН, раніше Каллас з посиланням на президента України Володимира Зеленського відзначала, що загальна потреба України щодо боєприпасів оцінюється у 2 мільйони снарядів, для цього треба зібрати суму обсягом 5 млрд євро. На початку квітня в ЄС було понад 50% від потрібної суми.

Раніше стало відомо, що майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова відправити Україні ракети великої дальності Taurus. Як пишет FT, при цьому Мерц не тільки дав зрозуміти, що настав час постачати ракети Taurus українцям, а й припустив, що їх можна використовувати для ударів по таких цілях, як Керченський міст.

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