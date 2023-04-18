Тайбей хоче провести модернізацію свого озброєння.

Тайвань планує закупити у Сполучених Штатів Америки до 400 протикорабельних ракет наземного базування Harpoon. Як повідомляє Bloomberg, Тайбей зробить це перед зростаючим ризиком вторгнення з боку Китаю.

7 квітня Пентагон повідомив, що уклав контракт на продаж 400 протикорабаельних ракет. Сума угоди сягнула 1,17 млрд доларів, але в США не назвали, з ким саме уклали договір. Джерела Bloomberg повідомляють, що цим партнером є Тайвань.

Згідно із заявою Пентагону виробництво ракет планується завершити до березня 2029-го року.

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США відмовилися прямо прокоментувати угоду. Однак у цьому контексті представники Штатів зробили заяву щодо Тайваню.

"Сполучені Штати надають Тайваню оборонні вироби та послуги, необхідні для підтримки достатнього потенціалу самооборони", - йдеться у повідомленні.

Цього місяця спікер Палати представників США Кевін Маккарті приймав президента Тайваню Цай Ін Вень у Каліфорнії та наголосив на необхідності прискорення поставок зброї на Тайвань перед обличчям зростаючих загроз з боку Китаю.

Відзначимо, що Тайвань ще у 2020-му році планував оформити цю угоду "для модернізації своїх військ".

Напружена ситуація між Китаєм і Тайванем: що відомо з актуального

Як повідомляв УНІАН 8 квітня, китайський флот оточив Тайвань під час масштабних навчань. У КНР зізналися, що відпрацьовували повну блокаду острова.

Тайвань насторожений щодо активностей Китаю. У МЗС країни повідомили, що Пекін планує оголосити війну Тайбею і захопити території, котрі вважають "споконвічно своїми".

Тайвань поступається Китаю у повітрі. У секретних даних Пентагону, котрі з’явилися у відкритому доступі, зазначається, що КНР може за короткий період часу "заволодіти тайванським небом".

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