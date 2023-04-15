Пекін на крок попереду перед своїм противником.

У Китаю є велика перевага над Тайванем у повітряному просторі. Як заявляє The Washington Post, ця інформація була оприлюднена у секретних документах Пентагону.

Оцінки Пентагону для Тайваню є невтішними. Згідно з даними США, Тайвань навряд чи щось може вдіяти з військовою перевагою КНР у повітрі. У тому числі причина полягає у послабленні здатності американської розвідки виявлять очікуване вторгнення через використання Китаєм цивільних кораблів у воєнних цілях.

Офіційні представники Тайваню також сумніваються в спроможностях своєї протиповітряної оборони. Вони вважають, що їхня ППО не може завжди "точно виявляти запуски ракет".

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У той же час лише половина літаків Тайваню перебувають у бойовій готовності. А якщо треба буде перемістити літаки до укриттів, то на це піде мінімум один тиждень.

Також у секретних документах проводиться паралель конфлікту між Тайбеєм та Пекіном і війною в Україні. Згідно з інформацією Пентагону, ВПС Китаю мали б більше можливостей над встановленням раннього контролю над повітряним простором Тайваню, ніж Росія над небом України.

Китай і Тайвань: що відомо про конфлікт з актуального

Як повідомляв УНІАН 8 квітня, китайський флот оточив Тайвань під час масштабних навчань. Військові КНР відпрацьовували повне блокування острова.

У МЗС Тайваню повідомили, що Китай готується до захоплення острова. Пекін планує оголосити війну території, котру вважає споконвічно своєю.

Китай може напасти на Тайвань, якщо Україна програє війну. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що між двома конфліктами є безпосередній взаємозв’язок.

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