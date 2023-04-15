У Китаю є велика перевага над Тайванем у повітряному просторі. Як заявляє The Washington Post, ця інформація була оприлюднена у секретних документах Пентагону.
Оцінки Пентагону для Тайваню є невтішними. Згідно з даними США, Тайвань навряд чи щось може вдіяти з військовою перевагою КНР у повітрі. У тому числі причина полягає у послабленні здатності американської розвідки виявлять очікуване вторгнення через використання Китаєм цивільних кораблів у воєнних цілях.
Офіційні представники Тайваню також сумніваються в спроможностях своєї протиповітряної оборони. Вони вважають, що їхня ППО не може завжди "точно виявляти запуски ракет".
У той же час лише половина літаків Тайваню перебувають у бойовій готовності. А якщо треба буде перемістити літаки до укриттів, то на це піде мінімум один тиждень.
Також у секретних документах проводиться паралель конфлікту між Тайбеєм та Пекіном і війною в Україні. Згідно з інформацією Пентагону, ВПС Китаю мали б більше можливостей над встановленням раннього контролю над повітряним простором Тайваню, ніж Росія над небом України.
Китай і Тайвань: що відомо про конфлікт з актуального
Як повідомляв УНІАН 8 квітня, китайський флот оточив Тайвань під час масштабних навчань. Військові КНР відпрацьовували повне блокування острова.
У МЗС Тайваню повідомили, що Китай готується до захоплення острова. Пекін планує оголосити війну території, котру вважає споконвічно своєю.
Китай може напасти на Тайвань, якщо Україна програє війну. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що між двома конфліктами є безпосередній взаємозв’язок.