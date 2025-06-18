У Вашингтоні стурбовані наслідками.

Іран готовий завдати ударів по американських військових базах на Близькому Сході, якщо Сполучені Штати Америки приєднаються до війни на боці Ізраїлю. Тегеран вже підготував для цього ракети та іншу бойову техніку.

Про це пише The New York Times, посилаючись на знайомих з доповідями розвідки чиновників США. Вони розповіли, що Ізраїль тисне на Білий дім з вимогою втрутитися у війну. Однак там стурбовані наслідками можливого американського удару по заводу зі збагачення палива у Фордо.

Після цього підтримуване Іраном ополчення Хуті може відновити напади на кораблі в Червоному морі, а проіранські ополченці в Іраку та Сирії - атакувати американські бази. Крім того, Іран може вдатися до мінування Ормузької протоки - тактики, яка дозволить заблокувати американські військові кораблі в акваторії Перської затоки.

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Двоє іранських посадовців заявили, що в разі вступу США у війну на боці Ізраїлю, Іран завдасть ударів по американських військових базах на Близькому Сході, починаючи з об'єктів в Іраку. За їхніми словами, мішенню також стануть будь-які бази США в арабських державах, і Тегеран безпосередньо братиме участь в атаках.

За даними видання, командування США привело війська на базах по всьому Близькому Сходу в стан підвищеної бойової готовності, зокрема в Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії та Саудівській Аравії. У регіоні наразі розміщено понад 40 тисяч американських військовослужбовців.

Крім того, Сполучені Штати перекинули до Європи близько 30 літаків-заправників, які можуть бути задіяні для підтримки винищувачів, що охороняють американські бази, або для розширення дальності польотів бомбардувальників у разі завдання ударів по ядерних об’єктах Ірану.

Вступ США у війну на Близькому Сході

За даними західних ЗМІ, наразі у Білому домі обговорюють ймовірність залучення своїх військ до військового конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Сполучені Штати визнавали, що підтримували свого союзника розвідувальною інформацією, однак запевняли, що не мали стосунку до самої атаки на іранські ядерні об'єкти.

Також американська сторона допомагала Ізраїлю збивати балістичні ракети та дрони-камікадзе, які Іран запустив по країні.

За даними ЗМІ, ввечері у Білому домі відбулася екстрена нарада, під час якої розглядалися різні варіанти реагування - від дипломатичних зусиль до можливих прямих ударів по Ірану.

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