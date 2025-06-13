Подібним чином американці вже допомагали ізраїльтянам у минулому році.

США та країни-сусіди допомогли Ізраїлю перехопити іранські ракети, які Тегеран запустив під вечір у відповідь на ранкову ізраїльську атаку. Про це повідомляє CNN із посиланням на два ізраїльських джерела.

Видання не уточнює, які саме країни, окрім США, були задіяні у відбитті атаки. Ймовірно, це могли бути Йорданія та Саудівська Аравія, які лежать на маршруті іранських ракет. Також не уточнється, у чому саме полягала допомога союзників - лише у розвідувальних даних, чи безпосередньо у збитті ракет.

Одне з джерел однак зазначило, що це відбувалося подібно до того, як ці країни допомагали Ізраїлю під час минулорічних атак Ірану. Тоді США піднімали в небо свої винищувачі і безпосередньо збивали іранскі ракети і дрони.

Відео дня

Допомогу американців під час відбиття сьогоднішньої операції виданню Axios підтвердили не лише ізраїльські джерела, але і й один неназваний "топ-посадовець США".

Ірано-Ізраїльська війна: останні новини

Як писав УНІАН, за наявною на цей момент інформацією, під час удару у відповідь Іран запустив по Ізраїлю близько сотні балістичних ракет. В армії оборони Ізраїлю стверджують, що більшість ракет вдалося збити, а прильоти - це переважно падіння уламків перехоплених ракет. Відомо про два десятких пораннених людей.

Також ми розповідали, що ранкова атака Ізраїля по Ірану видалася напрочуд вдалою через те, що ізраїльтяни змогли повністю нейтралізувати увесь зв'язок свого супротивника. Більшість іранських військових до останнього моменту навіть не здогадувалися, що проти їхньої країни розпочалася масштабна атака.

Вас також можуть зацікавити новини: