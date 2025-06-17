У Трампа буде більше можливостей з авіаносцем Nimitz під рукою.

У відповідь на загрозу ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном Сполучені Штати концентрують свої найпотужніші військові сили в зоні відповідальності Центрального командування (CENTCOM). На Близький Схід прямують одразу два американські авіаносці — "Карл Вінсон" і "Німіц", пише ексофіцер Королівського флоту Том Шарп для The Telegraph.

Кожна авіаносна ударна група (АУГ) — це комплексна бойова структура, побудована навколо атомного авіаносця, на борту якого перебувають 65–70 бойових літаків, включно з винищувачами F/A-18 Hornet та новітніми F-35C. Їх супроводжують есмінці класу "Арлі Берк", крейсери "Тікондерога" або додаткові есмінці, а також ударні підводні човни з ракетами "Томагавк".

"Ці кораблі формують оборонну "бульбашку", стійку навіть до гіперзвукової зброї, і здатні завдавати точкових ударів по берегових цілях на тисячі кілометрів", — пише Шарп.

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Авіаносець "Карл Вінсон" вже присутній у регіоні, здійснюючи повітряні операції проти хуситів. Тим часом "Німіц" прямує з боку Філіппін через Малаккську протоку, ймовірно, до Ормузької протоки — критичного пункту для світових енергетичних потоків.

Американські аналітики не виключають, що Іран може спробувати оскаржити контроль над Ормузькою протокою шляхом обмежених військових дій: висадок, захоплення суден або ракетних атак. Проте повне закриття протоки вважається малоймовірним через залежність від неї таких країн, як Китай, Індія та сам Іран.

Для стримування потенційної загрози США також розгорнули на острові Дієго-Гарсія стратегічні бомбардувальники-невидимки B-2, озброєні глибокопроникаючими боєприпасами — єдиною у світі зброєю, здатною знищити найглибші іранські ядерні об’єкти.

США демонструють силу

Як повідомляв УНІАН, президент Дональд Трамп підтримав дії Ізраїлю щодо Ірану. Він запропонував дипломатичне врегулювання конфлікту через нову ядерну угоду. ООН, ЄС та Китай закликають до негайного припинення вогню.

На тлі загострення Сполучені Штати активізують військову присутність у Європі. Як повідомило агентство Reuters з посиланням на двох високопосадовців США, до Європи перекинуто понад 30 літаків-заправників для потенційної участі в операціях на Близькому Сході.

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