У Росії запевняють, що отримали інформацію "загального характеру".

Сполучені Штати Америки не просто попереджали Росію про підготовку теракту в Москві, а й повідомили, що його можуть влаштувати в Crocus City Hall.

Як пише The Washington Post із посиланням на американських чиновників, більш ніж за два тижні Москві повідомили, що цей концертний майданчик є потенційною метою терористів. "Це порушує нові питання про те, чому російська влада не вжила більш жорстких заходів щодо захисту місця, де бойовики вбили понад 140 осіб і підпалили будівлю", - пише видання.

Другою можливою метою була синагога в російській столиці. Уже наступного дня після попередження Федеральна служба безпеки РФ оголосила про запобігання нападу бойовиків "Ісламської держави" на синагогу в Москві.

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Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, тієї ночі допоміг людям евакуюватися з будівлі. В одному з інтерв'ю він сказав, що співробітників попереджали про можливість теракту.

США попередили Росію про теракт: що відомо

Нагадаємо, 7 березня посольство Штатів у Росії опублікувало попередження про те, що в Москві "екстремісти планують атакувати великі зібрання, зокрема концерти" в найближчі 48 годин.

Путін заявив, що це "нагадує відвертий шантаж і намір залякати, дестабілізувати суспільство".

Уже 22 березня в Москві стався найбільший за 20 років теракт - озброєні люди відкрили вогонь у Crocus City Hall, після чого підпалили будівлю і втекли. Загинули щонайменше 139 осіб.

Посол РФ у США Анатолій Антонов заявив, що їх нібито не попереджали про загрозу теракту. У Білому домі сказали, що надіслали Москві приватне попередження.

Пізніше директор ФСБ Олександр Бортніков сказав, що Штати передали їм інформацію "загального характеру".

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