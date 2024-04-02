Супутник зафіксував пошкодження внаслідок атаки терористів ІДІЛ на концертний зал.

З'явилися супутникові знімки наслідків теракту в підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол".

Як повідомляє "Крим.Реалії" в Telegram, ліквідація наслідків пожежі в "Крокусі" коштуватиме до 15 мільярдів російських рублів (6,4 мільярдів гривень).

"За оцінками експертів, відновлення концертного залу, у якого внаслідок пожежі обвалився дах, коштуватиме від 9 до 15 мільярдів рублів", - йдеться в повідомленні.

На відео видно суттєві пошкодження даху, які виникли внаслідок пожежі в торговому центрі після інциденту.

Теракт у "Крокус Сіті Холі" - головні новини

22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Холі" стався теракт, унаслідок якого загинули понад 130 осіб, ще понад 180 - постраждали.

Глава МЗС РФ заявив, що Україна нібито винна в терористичній діяльності на території Росії. Росіяни наполягають, що знайшли "український слід" у теракті в "Крокусі" і вимагають заарештувати голову СБУ Василя Малюка.

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