Трамп 'вдарив' митами по островах з пінгвінами

Острови потрапили під дію резонансного рішення щодо мит, оскільки є територією Австралії.

Президент США Дональд Трамп у рамках запровадив мита навіть проти безлюдних територій, зокрема островів Херд і Макдональд - австралійських володінь у південній частині Індійського океану, відомих лише льодовиками та популяціями пінгвінів, пише Business Insider.

На прес-конференції в Рожевому саду Білого дому Трамп продемонстрував плакат із новими тарифами, де зазначалося, що щодо цих островів запровадили 10% мита. Білий дім підтвердив, що ці території підпадають під відповідні мита, оскільки є частиною Австралії.

Острови Херд і Макдональд займають близько 37 000 гектарів, не мають постійного населення та охороняються як об’єкт Всесвітньої спадщини. Також 10% мита отримали інші австралійські території — острів Різдва та Кокосові острови, де живе менше 600 осіб.

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Серед інших країн Китай отримав 32% мита, ЄС — 20%, Індія — 26%, а Австралія разом зі своїми територіями — 10%. Австралійські чиновники від коментарів утрималися.

Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на товари з інших країн. Так, запроваджено мита в розмірі 25% на всі автомобілі іноземного виробництва та запчастини, які імпортуватимуть у Штати. Мита на авто почнуть діяти вже з 3 квітня, а на запчастини - трохи пізніше.

Рішення США щодо мит вплине на десятки країн, включаючи деяких з найбільших торгових партнерів країни. Імпорт з Європейського Союзу, Японії та Південної Кореї буде обкладатися митом у розмірі 20% або вище.

Імпорт із В’єтнаму стикатиметься зі ставкою мита 46%, а імпорту з Тайваню – 32%.

Реакція урядів країн, яких торкнулося це рішення, була неоднозначною. Дехто проявив обережність, а інші пообіцяли оскаржити крок Трампа.

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