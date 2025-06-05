У ВПС США назвали українські атаки "моментом пробудження".

Нещодавні удари безпілотників України по авіабазах у глибині Росії показали американській армії, що в неї є свої власні вразливі місця перед обличчям подібних атак.

Як пише The Hill, міністр армії США Деніел Дрісколл сказав, що українська операція "Павутина" демонструє, наскільки величезної шкоди може завдати дешева, легкодоступна зброя в правильних руках.

"Ціною всього лише в десятки тисяч доларів Україна завдала збитків у мільярди доларів, потенційно відкинувши можливості бомбардувальників Росії на роки назад. Світ побачив у реальному часі, як легкодоступні технології можуть порушити усталену динаміку влади", - сказав Дрісколл.

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Він також висловив стурбованість тим, що армія США відстає в боротьбі з такими загрозами.

"Дрони - це всього лише один приклад більш масштабного зрушення, і, чесно кажучи, армія не встигає за ним", - додав він.

Як пише Politico, атаки України показали, як легко і дешево безпілотні системи можуть паралізувати складні військово-повітряні сили і стали "тривожним дзвінком" для американських авіабаз.

"Це має змусити вас набагато більше усвідомити, наскільки ми вразливі як нація... Українці перемогли російський флот, не маючи жодного корабля, а тепер вони знищили свої військово-повітряні сили, фактично не маючи власних військово-повітряних сил", - наголосив у коментарі виданню сенатор Джон Бузман.

Начальник штабу ВПС генерал Девід Оллвін назвав українські атаки "моментом пробудження":

"Місця, що здавалися неприступними, можливо, такими не є. Нам потрібно приділяти цьому більше уваги".

Законодавці та військові чиновники кажуть, що американські літаки особливо вразливі, оскільки вони перебувають на відкритому просторі без захисного прикриття.

"Немає сумнівів, що у нас є безліч літаків, які... насправді зберігаються в приміщеннях, призначених для захисту від негоди, які не стійкі до вибухових речовин, таких як ті, які використовували українці... Це має стати тривожним сигналом для громадськості. Я не впевнений, що це стане великим сюрпризом для наших військових стратегів", - сказав голова Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер.

Тривога особливо висока в Тихому океані, де бази США перебувають у межах досяжності зростаючого ракетного арсеналу Китаю.

"Велика кількість американських бомбардувальників відкрито стоїть на злітно-посадковій смузі, як ті, що ми бачили в тих відео", - сказав колишній офіцер ВМС. "Необхідні більш надійні заходи, ніж ті, які, мабуть, робляться в даний час".

Операція "Павутина"

На початку червня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ. Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк розповів, що внаслідок ударів дрона було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

При цьому в СБУ розповіли, що росіяни намагаються применшити масштаби втрат стратегічної авіації та розміщують замість пошкоджених літаків інші, які не пошкоджені.

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