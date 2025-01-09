За її словами, політик вміє балансувати між дипломатією та стримуванням.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні вірить, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп захищатиме інтереси Заходу та не залишить Україну.

Таку заяву вона зробила під час щорічної прес-конференції, передає Reuters. На думку Мелоні, переконати Москву сісти за стіл переговорів можна лише у випадку, якщо її вдасться поставити у скрутне становище:

"Я не очікую відходу США від України. Трамп має здатність балансувати між дипломатією і стримуванням, і я прогнозую, що так буде і цього разу".

Мелоні вважається одним із найближчих до Трампа європейських лідерів, тому її прихильники сподіваються, що вона стане "мостом" між Вашингтоном та Європою.

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Плани Трампа щодо України

Як відомо, обраний президент Штатів під час передвиборчих перегонів постійно обіцяв завершити війну в Україні одразу після переобрання. Тоді він казав, що йому знадобиться на це 24 години.

Вже після перемоги Трамп сказав, що намагається закінчити війну. За даними ЗМІ, він "переніс" цю обіцянку на кілька місяців.

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