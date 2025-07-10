Фонд покликаний залучити американські компанії, ресурси та фахівців для відновлення України.

Президент США Дональд Трамп ініціював створення та очолив американський Інвестиційний фонд реконструкції України. Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент.

Через відеозв'язок він долучився до Конференції з відновлення України, що проходить у Римі, і представив Інвестиційний фонд реконструкції.

Зазначається, що він створений з метою мобілізації американських компаній, ресурсів і фахівців для відновлення України.

Відео дня

"Завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям, економічне майбутнє України буде набагато сильнішим, ніж минуле. Інвестиційний фонд реконструкції є ключем до відкриття цього успішного майбутнього. США працюватимуть над тим, щоб жодна особа, держава або компанія, які фінансують російську військову машину або забезпечують постачання для неї, не отримали вигоди від реконструкції України", - заявив Бессент.

Відновлення України

Найбільша американська інвесткомпанія BlackRock призупинила пошук інвесторів для фонду відновлення України після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

За словами деяких джерел видання Bloomberg, BlackRock планувала оголосити про створення фонду в Італії під час Конференції з відновлення України 10-11 липня.

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