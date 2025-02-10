Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав можливість російсько-американських контактів в питанні завершення війни Росії проти України.

Як передає Anadolu, на прес-конференції турецький лідер заявив, що його країна "не втратила надію на мир". Політик нагадав слова президента Володимира Зеленського про те, що він готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, якщо це буде необхідно:

"Ми також вітаємо послання пана Трампа і пана Путіна на даному етапі. Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у цю справу. Ми досягли цього завдяки нашому неупередженому підходу і мирній зовнішній політиці, тому що ми є одним з провідних лідерів, які можуть зустрічатися з обома сторонами".

Позиція Туреччини щодо війни

Як відомо, Ердоган підтримує територіальну незалежність України, водночас зберігаючи відносини з Росією. У Москві його вже критикували за надання військової підтримки українській армії.

Відео дня

Крім того, турецький президент неодноразово пропонував посередництво в переговорах між Києвом та Москвою.

Вас також можуть зацікавити новини: