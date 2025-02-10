У російському МЗС заявили, що конкретних пропозицій такого роду поки не надходило.

Кремль поки не отримав вигідної пропозиції про початок переговорівщодо України.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін, коментуючи слова президента США Дональда Трампа, який висловив думку, що Вашингтон просувається в питанні України, пише Reuters.

"Важливо, щоб слова були підкріплені практичними кроками, що враховують законні інтереси Росії, демонструють готовність прибрати корінні причини кризи і визнати нові реалії", - заявив Галузін.

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"Конкретних пропозицій такого роду поки не надходило", - додав він.

Видання зазначило, що останніми днями з Вашингтона і Кремля надходило багато суперечливих або обережних повідомлень про можливі переговори між Трампом і Путіним про припинення війни проти України.

Нагадаємо, кілька днів тому Трамп заявив, що говорив із Путіним і очікує нових розмов.

Трамп і війна в Україні

Трамп неодноразово заявляв, що хоче припинити війну і що він зустрінеться з Путіним, щоб обговорити це. Учора Трамп повідомив журналістам, що зустрінеться з Путіним у відповідний час.

А в п'ятницю Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом, щоб обговорити припинення війни.

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