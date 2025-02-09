Волтц запевняє, що "багато хто" у Канаді хотів би приєднатися до США, щоб мати нижчі податки.

Територіальні претензії Сполучених Штатів Америки щодо інших країн є частиною відновлення американського лідерства.

Про це в інтерв'ю NBC News заявив радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц, відповідаючи на питання, чи всерйоз Дональд Трамп планує анексувати Канаду. Він "не думає, що є якісь плани вторгнення в цю країну", однак впевнений, що багатьом канадцям не сподобалися останні 10 років правління прем'єр-міністра Джастіна Трюдо:

"Те, що ви бачите, є підтвердженням американського лідерства в Західній півкулі, від Арктики аж до Панамського каналу. І це те, про що ми говоримо, від Гренландії до безпеки в Арктиці і повернення Панамського каналу під контроль США. Америка занадто довго уникала нашої власної півкулі, де ми маємо енергію, їжу і найважливіші корисні копалини".

Заяви Трампа про Канаду

Нагадаємо, президент США неодноразово пропонував Канаді стати ще одним американським штатом. Невдовзі він оголосив про запровадження значних мит на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю.

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Пізніше стало відомо, що рішення стосовно перших двох країн відтермінували. Все через те, що вони погодилися посилити захист кордонів.

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