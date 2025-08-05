Найбільшому покупцеві російської нафти загрожують штрафні мита від США.

Поставки російської нафти відреагували на погрози президента США Дональда Трампа підвищити мита на імпорт з Індії, яка залишається одним із найбільших покупців для Москви.

Видання Bloomberg пише, що середні поставки сирої нафти за останні чотири тижні знизилися, тоді як поставки за тиждень зросли. Середня кількість морських вантажів до 3 серпня становила 3,15 млн барелів на день, що приблизно на 2% менше, ніж за період до 27 липня.

Зростання тижневих поставок зумовлене різким збільшенням обсягів балтійської нафти Urals і невеликим зростанням поставок з Тихоокеанського регіону. Це збільшення було частково компенсовано зниженням обсягів поставок з Чорного моря та Арктики.

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Крім того, було здійснено одне постачання казахстанської нафти KEBCO з Новоросійська та одне з Усть-Луги.

Трамп пригрозив Індії додатковими митами до вже наявної ставки в 25%. Президент США заявив, що додаткові мита набудуть чинності, якщо Нью-Делі продовжить купувати нафту з Росії.

Цього року нафтопереробні підприємства Індії закуповували близько 1,7 мільйона барелів російської нафти на день. До вторгнення Москви в Україну 2022 року вони практично нічого не імпортували. Більша частина продуктів переробки, вироблених із цієї нафти, експортується покупцям у Європі, приносячи індійським переробникам солідні прибутки і побічно допомагаючи фінансувати війну Росії в Україні.

З огляду на те, що виробники нафти з ОПЕК+ домовилися про чергове велике підвищення видобутку у вересні, а на світових нафтових ринках у другій половині року прогнозується надлишок пропозиції, Білий дім може порахувати, що найкращого часу для обмеження поставок російської нафти не буде.

Трамп вимагає від Індії відмовитися від російської нафти

Президент США Дональд Трамп пригрозив покарати Індію за високі мита і торгівлю з Росією. Він пообіцяв з 1 серпня запровадити мита в розмірі 25%, а також додатковий штраф за закупівлі енергоносіїв у Росії.

31 липня Reuters повідомило, що Індія відмовляється від російської нафти, оскільки знижки цього місяця зменшилися, а Трамп застеріг її від купівлі сировини з РФ. Джерела видання розповіли, що чотири державні нафтопереробні компанії - Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp і Mangalore Refinery Petrochemical Ltd - почали купувати на спотових ринках переважно сировину з ОАЕ та Західної Африки.

2 серпня стало відомо, що Індія продовжить купувати російську нафту, незважаючи на погрози.

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