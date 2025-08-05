У МЗС кажуть, що поставки російської нафти необхідні для забезпечення стабільних цін для споживачів.

Індія заявила, що не припинятиме імпорт російської нафти, оскільки західні країни самі продовжують торгувати з Російською Федерацією.

У офіційній заяві міністерства закордонних справ країни зазначається, що Нью-Делі почав закуповувати російську нафту після того, як звичні маршрути постачання були переорієнтовані до Європи на тлі війни проти України. При цьому тоді США відкрито заохочували індійські закупівлі, аби підтримати стабільність світових енергетичних ринків:

"Імпорт Індії має на меті забезпечити передбачувані та доступні витрати на енергію для індійських споживачів. Це необхідність, зумовлена ситуацією на світовому ринку. Однак показово, що ті самі країни, які критикують Індію, самі ведуть торгівлю з Росією. На відміну від нашого випадку, така торгівля навіть не є життєво необхідною національною необхідністю".

За даними міністерства, у 2024 році товарообіг між Євросоюзом і Росією склав 67,5 млрд євро, а у 2023-му торгівля послугами - ще 17,2 млрд євро. Ці показники перевищують обсяги індійсько-російської торгівлі як у 2023 році, так і в наступних роках. При цьому імпорт СПГ до Європи у 2024 році сягнув рекордних 16,5 млн тонн, перевищивши попередній максимум у 15,21 млн тонн 2022 року.

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Європейсько-російська торгівля охоплює не лише енергоресурси, а й добрива, мінерали, хімікати, метали, машини та транспортне обладнання. США ж продовжують імпортувати з РФ гексафторид урану для атомної промисловості, паладій для виробництва електромобілів, добрива та інші хімічні продукти.

"На цьому тлі націлювання на Індію є невиправданим і необґрунтованим. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки", - йдеться у заяві.

Погрози Трампа Індії

Нагадаємо, президент США вимагає від Індії припинити закупівлі російської нафти, погрожуючи значним підвищенням мит для індійського експорту до США.

Раніше він уже ввів 25% тариф на товари з Індії, а також попередив про можливі вторинні санкції - аж до тарифів у 100% - для країн, які продовжують купувати російську нафту, газ або уран.

Як відомо, Трамп встановив 50-денний термін із метою змусити Росію згорнути агресію проти України або зіткнутися з економічними санкціями, включаючи вторинні мита на експортерів російської енергії.

Згодом він скоротив дедлайн до 10 днів, тобто ультиматум має спливти 8 серпня. Нові санкції можуть торкнутися Індії, Китаю та Бразилії. У КНР вже заявили, що продовжать російський імпорт.

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