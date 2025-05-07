На думку президента США, можливість участі російської збірної у Чемпіонаті світу з футболу може стати "стимулом" для РФ зупинити війну в Україні.

Предидент США Дональд Трамп заявив, що "стимулом" для Росії припинити війну в Україні може стати можливість для неї взяти участь у чемпіонаті світу з футболу в 2026 році, який спільно прийматимуть США, Канада та Мексика. Про це пише BBC.

У виданні нагадали, що ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії з футболу від міжнародних змагань після повномасштабного вторгнення в Україну. Тож, згідно з чинними правилами, Росія не гратиме на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про те, що повернення Росії до участі в чемпіонаті може покласти край війні в Україні, Трамп заявив під час першого засіданні робочої групи своєї адміністрації з питань Чемпіонату світу з футболу 2026 року. З'ясувалося, що президент США не знав, що Росію відсторонили від турніру.

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"Я цього не знав. Це правда?" - запитав він президента ФІФА Джанні Інфантіно, який дав йому ствердну відповідь.

Інфантіно наголосив, що зараз Росії заборонено грати, але висловив сподівання, що "щось станеться і настане мир, щоб Росію могли знову прийняти до складу".

"Це можливо. Це може бути гарним стимулом, чи не так? Ми хочемо, щоб вони зупинилися. П’ять тисяч молодих людей щотижня гине", - сказав Трамп.

Президент США поклав відповідальність за рішення щодо участі РФ у чемпіонаті на Інфантіно і додав, що сам він "не має нічого спільного" з будь-якими закликами до відновлення російської участі у змаганнях.

Останні заяви Трампа щодо припинення війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, після переговорів президента США із президентом України Володимиром Зеленським у Римі очільник Білого дому опублікував довгий пост, у якому заявив, що у Путіна не було причини випускати ракети по цивільних районах, містах і селищах України в останні дні. "Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче припиняти війну, а просто водить мене за ніс, і з ним потрібно боротися по-іншому, за допомогою "банківських" або "вторинних санкцій", - зазначив він.

А 5 травня Трамп уже заявив, що Путін схиляється до миру на тлі падіння цін на нафту. "Я думаю, що Росія, враховуючи ціну на нафту зараз, нафта впала, ми маємо гарне становище для врегулювання, вони хочуть врегулювати (війну в Україні - УНІАН). Україна хоче врегулювати", – сказав Трамп, додавши, що він сподівається, що "це (мирна угода, – ред.) станеться".

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