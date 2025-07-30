Час для неправильних тлумачень минув, каже Теммі Брюс.

Деякі люди могли неправильно тлумачити терплячість президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо Російської Федерації.

Про це під час брифінгу заявила прес-секретарка Державного департаменту США Теммі Брюс, коментуючи скорочення його "дедлайну" на заключення мирної угоди до 10 днів. За її словами, Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо результати його мирних зусиль вже можна побачити "по всьому світу":

"Він був терплячим, і це, можливо, було неправильно витлумачено деякими людьми, але я думаю, що час для неправильних тлумачень минув".

Трамп змінив риторику щодо Росії

Нагадаємо, вчора президент США оголосив, що скорочує свій попередній 50‑денний ультиматум до Росії на припинення війни і встановлює новий строк - 10 днів до досягнення мирної угоди, інакше США запровадять санкції та мита до 100% проти країн, які продовжують торгівлю з Росією.

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Трамп також відзначив, що він дуже розчарований кремлівським правителем Путіним, оскільки попри сподівання на прорив після розмов, реальність показала лише подальші бомбардування та загибель мирних жителів.

Новий термін спливає приблизно 8 серпня, після чого, якщо Трамп не відмовиться від своїх слів, низка країн, серед яких Індія, Бразилія та Китай, можуть зіткнутися з високими митами.

Трампа неодноразово критикували за занадто м'яке ставлення до Москви. Зокрема, американський лідер продовжував стверджувати, що Путін хоче припинення війни, тоді як російські атаки та наступальні операції ставали лише масштабнішими.

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