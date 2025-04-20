Сеул відкритий до зниження торгових бар'єрів напередодні переговорів із Вашингтоном

Виконувач обов'язків президента Південної Кореї Хан Дак Су заявив, що Сеул "не чинитиме опору" митам США. Він послався на історичний борг країни перед Вашингтоном.

"Після руйнівної Корейської війни... Сполучені Штати надали нам допомогу, технології, інвестиції та гарантії безпеки, що допомогло зробити Південну Корею зручним місцем для інвестицій іноземців. Наша промислова міць, наш фінансовий розвиток, наша культура, зростання і багатство значною мірою зумовлені допомогою США", - цитує Хана видання Financial Times.

За його словами, у світлі цієї подяки Сеул вестиме переговори з Трампом, намагаючись знайти "рішення, які будуть більш виграшними для обох, а не сприймати їхні дії як мету, з якою ми повинні боротися".

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Офіційні особи Південної Кореї були стурбовані, коли Трамп оголосив про введення 25%-их мит, попри угоду про вільну торгівлю, згідно з якою Південна Корея фактично не стягує мита на американські товари.

Корейські автогіганти Hyundai і Kia також постраждали від 25%-ого американського збору з автовиробників, а чіпмейкери і фармацевтичні компанії країни зіткнулися з потенційними митами в рамках перевірки нацбезпеки, оголошеної Вашингтоном.

Провідні конгломерати Південної Кореї витрачають десятки мільярдів доларів на будівництво передових заводів з виробництва чипів, акумуляторів для електромобілів і сонячних батарей.

Однак позитивне сальдо торгового балансу Сеула зі США також різко зросло, досягнувши рекордних 55 мільярдів доларів у 2024 році. Хан заявив, що Південна Корея готова обговорити скорочення профіциту торговельного балансу, зокрема й через купівлю американського СПГ і комерційних авіалайнерів. Він додав, що розширення співпраці в галузі військового кораблебудування "може допомогти США у зміцненні їхніх альянсів".

Він також заявив, що Сеул готовий обговорити нетарифні торговельні бар'єри Південної Кореї. Серед давніх претензій США - сеульське регулювання автомобільних вихлопів, непрозоре ціноутворення у фармацевтиці, відмова від імпорту деяких видів американської яловичини і мережеві збори з американських контент-провайдерів, як Netflix.

Хан визнав, що в результаті переговорів деякі галузі "можуть постраждати від деяких проблем", але сказав, що ширша лібералізація торгівлі між двома країнами "підвищить добробут корейського народу".

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення безпрецедентних мит на товари з інших країн. Так, введено мита в розмірі 25% на всі авто іноземного виробництва та запчастини.

Рішення США щодо мит вплине на десятки країн, включно з деякими з найбільших торгових партнерів країни. Імпорт з ЄС, Японії та Південної Кореї обкладатиметься митом у розмірі 20% або вище. Імпорт з В'єтнаму стикатиметься зі ставкою мита 46%, а імпорт з Тайваню - 32%.

Тільки Китай зайняв жорстку позицію щодо дій Трампа, що в результаті призвело до погроз від Трампа на адресу Пекіна збільшити мита до небувалих 245%.

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