'Грає на боці Кремля': Трамп за місяць 29 разів зробив те, чого хотів Путін, - Politico

Усе це зміцнює думку європейських політиків і дипломатів, що Трамп змінює політичний вектор у бік проросійської позиції.

Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором", хоча той здобув перемогу на чесних виборах 2019 року. Водночас Трамп не кидає подібних заяв щодо правителя Росії Володимира Путіна, хоча головний опонент російського лідера помер у в'язниці за кілька тижнів до чергових виборів, які супроводжувалися фальсифікаціями.

Всього за останні кілька тижнів Трамп 29 разів зробив те, чого хотів Путін, пише Politico. Останніми тижнями Трамп і його оточення послабили НАТО, підтримали ультраправі рухи в Європі та анонсували торгову війну з ЄС через "дуже несправедливе" ставлення до США. Усе це зміцнює думку європейських політиків і дипломатів, що Трамп фактично грає на боці Кремля.

Світ навколо Трампа змінюється стрімко, і стежити за подіями буває складно. Ось короткий огляд 29 випадків, коли Трамп підтримував Путіна протягом першого місяця повернення до влади:

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1. Прямий контакт із Путіним: Через три роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трамп вирішив відновити діалог із Путіним, попри санкції та ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом. 12 лютого відбулася 90-хвилинна телефонна розмова.

2. Похвала Путіна: "Я хочу подякувати президенту Путіну за його час і зусилля щодо цього дзвінка", - заявив Трамп, додавши, що вони говорили про "Велику історію наших націй і спільну боротьбу у Другій світовій війні".

3. Повернення Росії в G7: "Я б хотів, щоб вони повернулися. Я вважаю, що викинути їх було помилкою", - сказав Трамп журналістам.

4. Збереження російського контролю над окупованими територіями: Міністр оборони Трампа Піт Гегсет назвав повернення всіх українських територій "нереалістичною" метою, чим фактично підірвав позиції Києва на переговорах.

5. Визнання переваги Росії у переговорах: Трамп зазначив, що Росія має "карти" в мирному процесі, оскільки контролює значну територію України.

6. Згода з вимогою Путіна щодо НАТО: Гегсет наголосив, що війська НАТО в Україні не підпадають під "статтю 5" Альянсу.

7. Відмова від відправки військ США в Україні: Ще одна поступка на користь Кремля.

8. Заклик до Європи самостійно вирішувати свої безпекові питання: Росія занепокоєна діями США, але не боїться слабкої Європи.

9. Переговори з Росією в Саудівській Аравії: Трамп надав Путіну поступки ще до початку діалогу, не висуваючи жодних умов.

10. Відсторонення України від переговорів: Зеленський не був допущений до обговорень.

11. Виключення ЄС із процесу мирного врегулювання: Європейські дипломати обурені, але США ігнорують їхні запити.

12. Перекладання відповідальності за війну на Зеленського: Хоча війну почала Росія, Білий дім тепер заявляє інше.

13. Критика Зеленського: Така риторика допомагає Кремлю підірвати підтримку українського президента.

14. Відсутність критики Путіна: Жодного слова осуду на його адресу.

15. Довіра до Путіна: "Я не думаю, що він бреше", - сказав Трамп.

16. Заклик до виборів в Україні під час війни: Росія зацікавлена у зміні влади в Києві.

17. Скорочення фінансування міжнародних спостерігачів: Це полегшує втручання Москви у виборчі процеси.

18. Звинувачення Зеленського у "диктатурі": Черговий крок у дусі російської пропаганди.

19. Підготовка інвестиційних угод із Росією: Обговорювалися спільні проєкти в Арктиці.

20. Припинення фінансування демократичних НУО (неурядових організацій - УНІАН): Кремль давно вимагає цього від США.

21. Атака на права людини: Путін і Трамп мають подібні погляди на соціальні питання.

22. Критика європейської міграційної політики: Це відповідає інтересам Кремля.

23. Підтримка проросійського кандидата в Румунії: Келіна Георгеску переміг на виборах за сумнівних обставин.

24. Атака на Німеччину: Венс критикував владу країни.

25. Підтримка AfD у Німеччині: Ультраправі партії мають тісні зв’язки з Кремлем.

26. Підтримка Reform UK у Великій Британії: Її лідер Найджел Фарадж неодноразово хвалив Путіна.

27. Заперечення терміну "російська агресія" в G7: Фактично Москва отримала дипломатичний бонус.

28. Перемога на виборах у США: Кремль явно радіє поверненню Трампа.

29. Натяк на зміну конституції США для продовження терміну правління: Путін уже зробив це в Росії.

Що передувало

Раніше Дональд Трамп звинуватив українського лідера Володимира Зеленського в початку війни, заявивши, що він "ніколи не повинен був її розпочинати". Пізніше Трамп продовжив критику Зеленського, сказавши, що той виконав "жахливу роботу" на посаді очільника країни, і звинуватив його у використанні США для отримання допомоги.

Він також назвав Зеленського "диктатором без виборів" і звинуватив його у відмові проводити демократичні вибори під час дії воєнного стану. Трамп також заявив, що Зеленський має рейтинг 4%.

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