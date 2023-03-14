За його словами, допомога Україні - це "інтерес Європи".

Екс-президент США Дональд Трамп зізнався, що він "категорично" проти зміни диктаторського режиму Володимира Путіна в Росії. Водночас допомогу Україні опальний політик назвав "лише інтересом Європи".

Як повідомив Трамп у коментарі каналу Fox News, війна РФ проти України "не є точкою стратегічних інтересів США". На його переконання, це "справа Європи", яка повинна допомагати Україні, як американці, або ще більше.

"Потрібно допомогти і убезпечити Європу, але Європа не допомагає собі. Дуже несправедливо для США значною мірою платити за рахунками, тим паче що Європа використовує нас у торгівлі та інших речах. Це сильно залежатиме від моєї зустрічі з Путіним, але Європа має заплатити ", - заявив Трамп.

На уточнювальне питання, чи підтримує Трамп зміну режиму Путіна в Росії, він сказав "категоричне ні". Крім того, опальний політик заявив, що за президентства Джо Байдена нібито існує ризик ядерної війни з Росією, натякнувши, що у разі його переобрання ризики зникнуть.

Що Трамп ще казав про війну в Україні

Дональд Трамп ще з часів своєї каденції не приховує свої симпатії до диктатора Путіна. Щодо України він робив чимало гучних заявив, критикуючи кроки свого конкурента Байдена. За його словами, у кріслі президента США він закінчив би війну в Україні "за 24 години".

Перед цим опальний екс-президент США заявляв, що Україні варто було б відмовитися від Криму і дати Росії гарантії невступу в НАТО, аби запобігти війні. Також Трамп критикував поставки Україні важкого озброєння.

Вас також можуть зацікавити новини: