У публікації опального політика всього три слова.

Екс-президент США Дональд Трамп знову нагадав про себе. Цього разу він заінтригував публікацією у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Третя світова війна", - написав Трамп, не пояснивши, що має на увазі.

Останні заяви Трампа

Дональд Трамп збирається знову претендувати на посаду президента США, але у нього з'явилися серйозні проблеми. Наприкінці березня велике журі присяжних суду Манхеттена висунуло звинувачення екс-президенту США Дональду Трампу. Справа стосується схеми виплати за мовчання і приховування фактів, пов'язаних із зіркою фільмів для дорослих Стормі Деніелз, що мали місце перед виборами 2016 року.

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Кілька днів тому ЗМІ повідомили, що Трампа арештували. Однак згодом політик опинився на свободі.

Трамп активно коментує війну в Україні. Зокрема, визнання Росією "ЛДНР" Трамп назвав "геніальним" рішенням. На його думку, це стало "найсильнішою миротворчою силою", яку він бачив.

Влітку Трамп заявляв, що нападу РФ можна було запобігти, якби Україна відмовилася від своїх територій і прагнення до НАТО. Також Трамп виступає категорично проти військової допомоги Україні і проти відсторонення Путіна від влади.

У березні 2023 року Трамп зізнався, що готовий "віддати" Путіну частину української території, щоб домогтися миру.

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