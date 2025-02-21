Було проведено свіже опитування, яке торкнулося і прихильників Республіканської, і Демократичної партій.

Практично вдвічі більше американців вважають диктатором президента США Дональда Трампа "диктатором", ніж президента України Володимира Зеленського, згідно з новим опитуванням.

З моменту вступу на посаду місяць тому Трамп різко змінив курс щодо війни між Україною і Росією, відмовившись від політики адміністрації Джо Байдена, пише Newsweek. Зовсім недавно Трамп, як повідомляється, назвав Зеленського, який тривалий час був ключовим союзником США, "диктатором".

Що показало опитування

В опитуванні YouGov, проведеному 19 лютого серед 4 071 американця, респондентів запитали, чи вважають вони Зеленського, Трампа і кремлівського лідера Володимира Путіна диктаторами.

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41% опитаних вважають Трампа диктатором, тоді як 45% із цим не згодні. Серед жінок цей показник вищий (46%), ніж серед чоловіків (35%).

Розрив помітний і за партійною лінією: 80% республіканців вважають, що Трамп не диктатор, а 68% демократів упевнені у зворотному. Ще 14% респондентів вагалися з відповіддю.

Коли мова зайшла про Зеленського, 22% погодилися з твердженням, що він диктатор, 45% не згодні, а 33% не визначилися.

Серед демократів 63% вважають, що Зеленський не диктатор, а лише 15% думають інакше. У республіканців думки розділилися: 36% не визначилися, 31% сказали "ні", 33% - "так".

Що відомо про останні висловлювання Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп накинувся на Зеленського і заявив, що той "скромно успішний комік і диктатор без виборів". "Уявіть собі, скромно успішний комік Володимир Зеленський вмовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не повинна була розпочатися, але яку він, без США і "Трампа", ніколи не зможе закінчити", - написав Трамп.

Крім того, за його словами, хоч РФ і напала без причини, але Зеленський говорив неправильні речі. "Росію можна було так легко відмовити від цього", - зазначив президент США.

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