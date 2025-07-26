На його думку, вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має відчути санкції настільки, щоб уже наступного року війни не було. Він у вечірньому зверненні повідомив про аналіз ефективності тиску санкцій на країну-агресора.

"Були важливі доповіді розвідок. Служба зовнішньої розвідки: про ефективність санкцій проти Росії, проти повʼязаних із Росією осіб. Втрати у ворога - економічні втрати - дійсно відчутні. Будуть іще більш відчутні. Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає. Зараз саме такий момент, коли треба натиснути на Росію - натиснути так, щоб уже наступного року війни не було", - написав він.

На його думку, вони повинні усвідомити, що перетерпіти в них не вийде, санкції мають дійсно забрати російський потенціал.

Відео дня

"Була також у мене розмова з ГУР. Також щоденний режим роботи в нашої дипломатії: цими днями багато комунікації з партнерами. Доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони активніше залучити зовнішнє фінансування на дрони. Доручив також урядовцям і міністру оборони України активніше перевіряти всі домовленості, які є з партнерами, - те, що маємо реалізувати на сто відсотків, але зараз поки виконується, на жаль, не повністю", - додав президент.

Санкції проти РФ

Видання The Telegraph писало, що Росія четвертий рік веде повномасштабну війну проти України. Щодо Москви введено різні санкції, але російська економіка все ще тримається на плаву.

Зазначалось, що Росія відносно легко обходить санкції або знаходить альтернативних торгових партнерів, щоб заповнити прогалини після відходу західних постачальників і клієнтів. Так, Європа все ще купує у Росії нафту, дизельне паливо і газ, а США видали безліч дозволів на імпорт, від добрив до ядерних паливних стрижнів.

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