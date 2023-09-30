Розслідування має встановити, чи це була помилкова тривога.

Близько опівночі в п’ятницю, 29 вересня, жителі румунських повітів Галац і Тульча отримали сповіщення від влади про те, що вони мають сховатися, оскільки існує ймовірність "падіння об'єктів з повітряного простору".

Як пише румунське видання Digi24, мер прикордонного Галаца Іонуц Пучеану розлютився через ці повідомлення. "Ми чекаємо, аби розслідування встановило, чи це була помилкова тривога, чи це було щось інше. Я вважаю ці сповіщення зовсім неприйнятними, я їх не розумію", – каже він.

Він заявив журналістам, що ці сповіщення змушують населення панікувати, однак військові не надають чітких рекомендацій щодо того, що саме робити на тлі небезпеки. Міський голова називає таке оголошення тривоги "шоу".

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"З усією повагою до армії, але для психічного здоров’я громадськості, громадян Румунії і особливо цієї території, я вважаю, що все це шоу, свідками якого ми стали, має бути трохи зменшене. Або якщо є ще щось, розкажіть і нам, щоб ми могли підготуватися. Що я міг би сказати громадянам? Ви спите спокійно, коли мерія, мер і ніхто інший не в змозі контролювати такий рівень повідомлень? Я ні на секунду не закликаю не вірити таким повідомленням, але я вважаю, що тут слід відновити обговорення, щоб встановити мінімальну межу, коли людей слід попередити [про небезпеку]. Кожного разу, коли в Україні бомбардування, як це відбувається вже рік чи близько того, всі жили в загальному сенсі спокійно. Але такого пробудження від сну о 12 ночі у мене не було. Що робити? Пакувати рюкзак і бути готовим до евакуації?", – каже Пучеану.

Наслідки ударів РФ по Україні для Румунії - останні новини

Упродовж останніх тижнів російські окупанти дедалі частіше завдають ударів по прикордонних містах України. Від атак потерпає південь Одеської області.

На початку 4 вересня під час чергової атаки по українському Ізмаїлу у Румунії впав російський дрон. 13 вересня в Румунії вперше оголосили повітряну тривогу - через атаку росіян по Україні. Для мешканців румунських населених пунктів на кордоні почали споруджувати тимчасові бетонні укриття.

В ніч проти 30 вересня російські "Шахеди", ймовірно, залетіли на румунську територію. В прикордонних населених пунктах знову оголошували повітряну тривогу. В Міністерстві оборони Румунії заявляють, що система радіолокаційного спостереження армії зреагувала на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір і падіння об’єктів з повітряного простору.

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