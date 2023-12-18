Мартін Дворжак звинуватив угорського прем'єра в руйнуванні європейської єдності.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - троянський кінь, який руйнує єдність Європейського Союзу і захищає інтереси Російської Федерації. Він використовує Україну в якості важеля впливу для отримання грошей.

"Сьогодні Орбан є тим троянським конем, який інтенсивно і, на жаль, все більш ефективно руйнує цю єдність і намагається показати, що ми повинні ігнорувати Україну", - цитує міністра європейських справ Чехії Мартіна Дворжака видання EurActiv.

За його словами, Орбан шантажує Європу і зловживає правом вето.

"Я думаю, що справжня назва (дій Угорщини - УНІАН) - шантаж. Я думаю, що справжня назва-зловживання правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії", - підсумував політик.

Угорщину можуть вигнати з ЄС - останні новини

На останньому саміті ЄС у Брюсселі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не зміг заблокувати старт переговорів про членство України в Євросоюзі, але наклав вето на виділення допомоги на 50 мільярдів євро.

Такі дії Будапешта розкритикували в ЄС. Так, постійний представник Литви в Євросоюзі Арнольдас Пранцкевічюс запропонував Орбану вивести Угорщину з ЄС, якщо країна не поділяє цінностей інших країн Союзу.

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