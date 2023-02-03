Постачанням товарів до РФ займалися щонайменше 13 турецьких фірм.

Попри американські санкції та в порушення експотного контролю США турецькі компанії експортували до Росії електроніку, запчастини та інші товари американського виробництва. Деякі з них потрібні для забезпечення збройних сил Російської Федерації.

"Турецькі компанії минулого року експортували на десятки мільйонів доларів машин, електроніки, запчастин та інших товарів, необхідних Росії для її збройних сил, згідно з дослідженням торгових даних, що показує, як Москва може підтримувати свої військові зусилля, незважаючи на міжнародні санкції", – пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що постачанням товарів до РФ займалися щонайменше 13 турецьких фірм. Вони експортували товарів на загальну суму 18,5 мільйонів доларів. Йдеться, зокрема, про пластмасу, гумові вироби і транспортні засоби. Їх постачали десяти російським компаніям, проти яких раніше США запровадили санкції за їхню роль у вторгненні Росії в Україну.

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Журналісти проаналізували дані і дійшли висновку, що турецькі компанії відправили в РФ щонайменше 3 партії товарів американського виробництва. Крім того, з березня по жовтень 2022 року турецькі фірми експортували до Росії ліфти, електрогенератори, друковані плати та інші товари виробництва США на 15 млн доларів в порушення американського експортного контролю.

Відомо, що товари з Туреччини з підсанкційних компаній отримувало також дочірнє підприємство російської корпорації "Тактичні ракети", яке виробляє системи озброєння для російського флоту. Крім того, товари постачалися компанії "Промтехнологія", на яку наклали санкції за виробництво гвинтівок для збройних сил країни-агресорки.

За даними видання, серед придбаних у Туреччині товарів також були рульові колеса для вантажівок і фільтри для двигунів американського виробництва. Зауважуєтьс, що РФ закупила конвеєрів і ліфтів американського виробництва на суму майже 8 мільйонів доларів.

WSJ повідомляє, що чиновники американського Мінфіну відвідали Туреччину, ОАЕ та Оман, щоб у цих країнах припинили діяльність російських мереж військових закупівель. Зокрема, наприкінці минулого року високопосадовці США попередили Туреччину, про те, що її громадяни можуть бути оштрафовані або ув'язнені за обслуговування літаків американського виробництва, які здійснюють польоти в Росію і з Росії.

Зазначається, що ці попередження слугували перевіркою того, чи зможуть США та їхні союзники досягти успіху в ізоляції Росії в довгостроковій перспективі, або чи здатен Кремль послабити вплив санкцій, торгуючи з такими економіками, як Туреччина, Китай, Індія та арабські країни.

Водночас у МЗС Туреччини, міністерстві промисловості і торгівлі Росії та Федеральній митній службі на запити журналістів щодо експорту американських товарів до РФ не відповіли.

Війна в Україні: позиція Туреччини

Туреччина продовжує вести економічні відносини з РФ, незважаючи на її вторгення в Україну. Через це США повідомили Об'єднаним Арабським Еміратам і Туреччині, що їхні економічні та фінансові зв'язки з Росією перешкоджають зусиллям щодо стримування вторгнення Москви в Україну.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив проти поставок Україні танків. Він вважає, що дане рішення не допоможе вирішити проблеми, які створює Російська Федерація.

Водночас військовий експерт Роман Світан розповів, як Туреччина захистила Україну від російських ракет "Калібр". За його словами, РФ намагалася перекинути носії "Калібрів" у Чорне море, щоб більше ракет загрожувало Україні. Однак Туреччина заблокувала такий маневр і відправила російські судна в Середземне море.

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