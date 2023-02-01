Реджеп Таїп Ердоган розкритикував таке рішення західних союзників.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив проти поставок Україні танків. Він вважає, що дане рішення не допоможе вирішити проблеми, які створює Російська Федерація.

За інформацією видання Hurriyet, турецький лідер заявив, що Анкара проявила ініціативу для вирішення ситуації, яка склалася через напад Росії на Україну. Йдеться про посередництво в зерновій ініціативі, обмін полоненими та постачання гуманітарної допомоги.

За словами Ердогана, передача Києву танків - ризикове рішення, яке не допоможе швидше вирішити проблеми.

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"Ми очікуємо підтримки миру в Європі та світі. Переговори тривають. Чи є випадок, коли США і Німеччина не посилають танки рішенням? Я не можу сказати, що це елемент рішення. Це ризиковано та корисно для збройових баронів", - заявив президент Туреччини.

Танки для України - що відомо

25 січня після довгих переговорів Німеччина все ж погодила передачу Україні 14 танків Leopard 2. Крім того, Берлін дозволив реекспорт іншим країнам, які мають ці танки.

При цьому Німеччина поставить Києву танки Leopard 2 до кінця березня, а Польща обіцяє - вже за кілька тижнів. У свою чергу в Норвегії також заявили, що мають намір передати Україні танки в наприкінці березня.

Найдовше в Україну їхатимуть танки Abrams зі США-кілька місяців.

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