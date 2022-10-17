У міноборони країни повідомили, що білоруські силовики взяли під охорону мости, переїзди, залізничні колії.

Міністерство оборони Білорусі заявило про початок ротації підрозділів своїх Збройних сил на білорусько-українському кордоні.

Про це свідчить інформація, опублікована прес-службою міноборони Білорусі.

Також у міноборони країни повідомили, що білоруські силовики взяли під охорону мости, переїзди, залізничні колії. Також вже обладнано позиції для стрільби зі стрілецької зброї та військової техніки.

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Участь Білорусі у війні проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Зараз російські окупанти використовують повітряний простір Білорусі для завдання ракетних ударів по українських містах.

Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

На думку аналітиків, загроза з боку Білорусі буде зберігатися до кінця року.

При цьому Міноборони Білорусі публікує фотографії та відео прибуття російських військових, яких населення Білорусі нібито зустрічає "хлібом-сіллю". Лукашенко звинуватив Україну в підготовці нападу на Білорусь і прийняв рішення про створення спільного з Росією угруповання військ.

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